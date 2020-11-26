В Азербайджане не поверили в признание Карабаха Францией
Азербайджанский политолог Натиг Джафарли в эфире НСН предположил, что французское правительство не одобрит резолюцию, предложенную Сенатом, и впоследствии объяснит Парижу суть проблемы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал резолюцию французского Сената о признании Нагорно-Карабахской Республики «исторической». Ранее документ поддержали 305 сенаторов, один проголосовал против. Резолюция носит рекомендательный характер.
Азербайджанский политолог Натиг Джафарли в эфире НСН выразил уверенность, что правительство Франции не поддержит предложение Сената.
«Честно говоря, я не думаю, что правительство Франции так быстро примет решение по этому поводу. Уже было заявление МИД, что такое решение не отражает мнение правительства и президента Эмманюэля Макрона. У Франции есть определенные интересы в Азербайджане, некоторые французские компании выразили надежду и желание принять участие в большой приватизации, которая начнется в республике с будущего года. Мне не кажется, что Франция будет ставить отношения с Азербайджаном под вопрос. Пока что это просто обращение Сената к правительству. Это не создает юридическую основу, но создает политический прецедент», - отметил он.
Собеседник НСН заявил, что не стоит ставить под сомнение мирный процесс в регионе.
«Франция является председателем Минской группы, она должна быть нейтральной страной. Сенат этим решением поставил под вопрос отношение страны к карабахской проблеме. Я думаю, что такие заявления усугубляют отношения в регионе, это нагнетает обстановку. Не надо ставить под сомнение мирный процесс в регионе, он и без того очень робкий. Азербайджанское правительство, естественно, будет резко реагировать на это. Но я не думаю, что дойдет до того, чтобы полностью разорвать отношения с Францией. Наоборот, наше дипломатическое ведомство вчера объявило о том, что еще более часто работать с французскими властями, чтобы объяснить суть вопроса», - пообещал политолог.
Баку не считает резолюцию Сената Франции серьезным документом, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Он назвал резолюцию «обычным листком бумаги для Азербайджана», который был принят «ради узких политических амбиций, помимо грубых нарушений международного права, Устава ООН и соответствующих резолюций Совбеза ООН».
Ранее бывший мэр Еревана Арташес Гегамян в эфире НСН раскритиковал Францию за бездействие в вопросе Нагорного Карабаха: Париж как посредник не сделал ничего и лишь наблюдал со стороны, как Азербайджан нарушал соглашения о прекращении боевых действий, возмутился он.
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