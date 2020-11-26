В Азербайджане не поверили в признание Карабаха Францией

«Франция является председателем Минской группы, она должна быть нейтральной страной. Сенат этим решением поставил под вопрос отношение страны к карабахской проблеме. Я думаю, что такие заявления усугубляют отношения в регионе, это нагнетает обстановку. Не надо ставить под сомнение мирный процесс в регионе, он и без того очень робкий. Азербайджанское правительство, естественно, будет резко реагировать на это. Но я не думаю, что дойдет до того, чтобы полностью разорвать отношения с Францией. Наоборот, наше дипломатическое ведомство вчера объявило о том, что еще более часто работать с французскими властями, чтобы объяснить суть вопроса», - пообещал политолог.

Баку не считает резолюцию Сената Франции серьезным документом, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Он назвал резолюцию «обычным листком бумаги для Азербайджана», который был принят «ради узких политических амбиций, помимо грубых нарушений международного права, Устава ООН и соответствующих резолюций Совбеза ООН».

Ранее бывший мэр Еревана Арташес Гегамян в эфире НСН раскритиковал Францию за бездействие в вопросе Нагорного Карабаха: Париж как посредник не сделал ничего и лишь наблюдал со стороны, как Азербайджан нарушал соглашения о прекращении боевых действий, возмутился он.

