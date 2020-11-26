Пашинян назвал резолюцию французского сената о признании НКР «историческим»

В среду французский Сенат одобрил резолюцию с призывом к правительству страны о признании Нагорно-Карабахской республики. Документ поддержали 305 сенаторов, один проголосовал против. Резолюция носит рекомендательный характер.

Резолюция сената Франции по Нагорному Карабаху — «обычный листок бумаги». Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

