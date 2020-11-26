Пашинян назвал резолюцию французского сената о признании НКР «историческим»
Французские сенаторы, призвав правительство страны признать самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику, ввели в международную повестку вопрос признания региона, сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Решение, принятое сенатом Франции, является историческим. Международное признание Арцаха входит в международную повестку», - написал он.
В среду французский Сенат одобрил резолюцию с призывом к правительству страны о признании Нагорно-Карабахской республики. Документ поддержали 305 сенаторов, один проголосовал против. Резолюция носит рекомендательный характер.
Резолюция сената Франции по Нагорному Карабаху — «обычный листок бумаги». Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
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