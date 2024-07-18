В Азербайджане отказались от встречи с Пашиняном на саммите в Великобритании

Азербайджан отказался от предложения Армении о встречи главы армянского правительства Никола Пашиняна и азербайджанского лидера Ильхама Алиева на полях саммита Европейского политического сообщества, который пройдет в Великобритании. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян.

Пашинян заявил, что Армения готова вступить в ЕС в 2024 году

Официальный представитель армянского дипломатического ведомства отметила, что предложение Еревана по-прежнему в силе. Она подчеркнула, что Армения намерена инициировать проведение переговоров на высшем уровне и добиться заключения мирного соглашения в течение месяца.

Ранее бывший депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян заявил, что власти Армении проводят последовательную антироссийскую политику по указу из Брюсселя, Вашингтона и Анкары.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:СаммитАрменияАзербайджанНикол Пашинян

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