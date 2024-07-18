Официальный представитель армянского дипломатического ведомства отметила, что предложение Еревана по-прежнему в силе. Она подчеркнула, что Армения намерена инициировать проведение переговоров на высшем уровне и добиться заключения мирного соглашения в течение месяца.

Ранее бывший депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян заявил, что власти Армении проводят последовательную антироссийскую политику по указу из Брюсселя, Вашингтона и Анкары.

