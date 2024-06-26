Точка кипения: Армения обвинила Россию в «захвате» Карабаха по указу США

«Здесь ничего удивительного в риторике Армении нет, в последнее время это полностью антироссийская риторика. Политика Армении сегодня напоминает игру «тяни-толкай», пытаются генерировать антироссийские настроения, но не доводить до точки кипения. Сегодняшнее заявление выходит за рамки всего. Возникает вопрос, а кто признавал Арцах в составе Азербайджана? Россия? Это сделало нынешнее руководство Армении», - отметил он.

По его словам, власти Армении не отстаивают интересы народа, а действуют сегодня по указу США и Европы.

«Власти Армении действуют в логике указаний, которые им идут из Брюсселя, Вашингтона, Анкары. О какой благодарности России может идти речь сегодня? Это не вписывается в эту логику. Но не надо ассоциировать нынешнюю власть Армении с народом, потому что логика властей не продиктована коренными интересами Армении и армянского народа. Без вмешательства российских миротворцев была бы резня. Между союзниками всегда есть вопросы, это логично и правильно. Но все вопросы решаются исключительно в рамках диалога, здесь мы не видим диалога, здесь мы видим антироссийскую позицию в Армении. Свой тотальный провал по защите интересов страны власти списывают на русских. О последствиях нынешние власти не думают, они просто выполняют указания», - заключил собеседник НСН.

Вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха завершился 12 июня. Российские миротворцы были введены на территорию Нагорного Карабаха осенью 2020 года в рамках трёхстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана, передает «Радиоточка НСН».

