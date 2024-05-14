Пашинян заявил, что Армения готова вступить в ЕС в 2024 году

Армения готова вступить в Евросоюз уже в 2024 году. Как сообщает ТАСС, об этом на Копенгагенском саммите демократии заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

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«В каком году? В этом!» — ответил он во время дискуссии на соответствующий вопрос ведущего.

Ранее спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армения готова взять курс на евроинтеграцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По его словам, республика намерена двигаться в направлении, которое обеспечит ей «наибольшую безопасность».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
ТЕГИ:ЕвросоюзАрменияНикол Пашинян

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