Пашинян заявил, что Армения готова вступить в ЕС в 2024 году
14 мая 202414:14
Армения готова вступить в Евросоюз уже в 2024 году. Как сообщает ТАСС, об этом на Копенгагенском саммите демократии заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
«В каком году? В этом!» — ответил он во время дискуссии на соответствующий вопрос ведущего.
Ранее спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армения готова взять курс на евроинтеграцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По его словам, республика намерена двигаться в направлении, которое обеспечит ей «наибольшую безопасность».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru