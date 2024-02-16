В Азербайджане назначили новым премьером Али Асадова

Новым премьер-министром Азербайджана назначен Али Асадов. Соответствующее распоряжение подписал президент республики Ильхам Алиев.

В Баку проходит церемония инаугурации Ильхама Алиева

«Постановляю: Али Идаят оглы Асадова назначить премьер-министром Азербайджанской Республики», — говорится в документе.

Ранее кабмин Азербайджана ушел в отставку в связи с началом исполнения своих обязанностей вновь избранным главой государства. В пятницу парламент республики дал согласие на назначение премьера. Асадов занимал должность главы правительства в 2019-2024 годах.

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ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
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