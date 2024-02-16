В Азербайджане назначили новым премьером Али Асадова
16 февраля 202412:43
Новым премьер-министром Азербайджана назначен Али Асадов. Соответствующее распоряжение подписал президент республики Ильхам Алиев.
«Постановляю: Али Идаят оглы Асадова назначить премьер-министром Азербайджанской Республики», — говорится в документе.
Ранее кабмин Азербайджана ушел в отставку в связи с началом исполнения своих обязанностей вновь избранным главой государства. В пятницу парламент республики дал согласие на назначение премьера. Асадов занимал должность главы правительства в 2019-2024 годах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru