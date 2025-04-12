Самолет Уиткоффа, предположительно, прилетел в Оман

Самолет, на котором предположительно прибывал в Россию спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, прилетел в Оман.

По данным сервиса Flightradar24, борт Gulfstream G650ER накануне вечером вылетел из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге и в 05:42 мск приземлился в Омане.

Ранее стало известно, что 12 апреля в Омане запланированы непрямые переговоры представителей Ирана и США.

Накануне Уиткофф прибыл с визитом в Россию. Политик встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Стороны обсуждали аспекты украинского урегулирования.

