В Баку проходит церемония инаугурации Ильхама Алиева
14 февраля 202410:49
В Баку проходит торжественная церемония инаугурации Ильхама Алиева, который неделей ранее был избран президентом на внеочередных выборах. Об этом сообщает РИА Новости.
Мероприятие проходит в парламенте республики. В церемонии принимают официальные лица, члены правительства, парламентарии и члены семьи Алиева. В Ближайшие минуты он принесет присягу, уточняет агентство.
Ильхам Алиев избран президентом страны в пятый раз. Он победил на выборах с 92,12% голосов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Духи в России подешевели за год в среднем почти на четверть
- Уголовное дело возбудили в Хабаровске после нападения собак на мужчину
- Мосбиржа вновь приостановила торги на фондовом рынке
- В Баку проходит церемония инаугурации Ильхама Алиева
- ФАС возбудила дело против «Яндекса» за распространение ненадлежащей рекламы
- Расширен список лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации в РФ
- Российская авиакомпания распродает билеты ко Дню святого Валентина
- Локальный режим ЧС ввели в Анапе после пожара в 11-этажном доме
- Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии
- ЦБ: Четверть похищенных у банков средств взяты в кредит
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru