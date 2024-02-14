В Баку проходит церемония инаугурации Ильхама Алиева

В Баку проходит торжественная церемония инаугурации Ильхама Алиева, который неделей ранее был избран президентом на внеочередных выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

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Мероприятие проходит в парламенте республики. В церемонии принимают официальные лица, члены правительства, парламентарии и члены семьи Алиева. В Ближайшие минуты он принесет присягу, уточняет агентство.

Ильхам Алиев избран президентом страны в пятый раз. Он победил на выборах с 92,12% голосов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:БакуАзербайджан

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