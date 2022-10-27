В Австрии заявили о критической ситуации в ЕС из-за прекращения поставок газа из России

«Россия многие десятилетия была крупнейшим поставщиком газа для Европы», - напомнила министр.

По её словам, Австрия уже снизила зависимость от поставок из России с 80% до менее чем 50%, тем не менее российский газ всё ещё играет существенную роль в экономике альпийской республики и соседних стран.

Ранее в Китае предупредили, что отопительный сезон станет испытанием для Евросоюза, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

