В Австрии заявили о критической ситуации в ЕС из-за прекращения поставок газа из России

Страны Евросоюза в настоящее время работают над сокращением зависимости от импорта российского газа, однако полное прекращение поставок из России создаст критическую ситуацию для ЕС. Об этом заявила глава министерства по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер, сообщает ТАСС.

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«Россия многие десятилетия была крупнейшим поставщиком газа для Европы», - напомнила министр.

По её словам, Австрия уже снизила зависимость от поставок из России с 80% до менее чем 50%, тем не менее российский газ всё ещё играет существенную роль в экономике альпийской республики и соседних стран.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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