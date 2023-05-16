Байден провел переговоры по предотвращению дефолта США

Президент США Джо Байден принял в Белом доме лидеров Конгресса для обсуждения возможного дефолта, пишет РИА Новости.

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Американский лидер встретился со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти и вице-президентом, главой Сената Камалой Харрис. Байден обсудил с ними повышение потолка государственного долга.

Маккарти заявил, что Белый дом и Конгресс все еще далеки от предотвращения дефолта.

Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что дефолт может наступить 1 июня. Глава ведомства призвала поднять потолок госдолга, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:ДефолтДжо БайденСША

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