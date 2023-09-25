В Армению из Карабаха переехали уже 6,6 тысячи человек

Отмечается, что всех граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство обеспечивает соответствующим жильем.

Ранее, 24 сентября, на территорию Армении прибыла первая группа переехавших из Нагорного Карабаха. Отмечалось, что переселенцы находятся в Корнидзоре, их встретили в центре Международного комитета Красного Креста, передает «Радиоточка НСН».

