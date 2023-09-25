В Армению из Карабаха переехали уже 6,6 тысячи человек
25 сентября 202317:42
Более 6,6 тысячи человек, по последним данным, въехали из Нагорного Карабаха в Армению. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы армянского правительства.
Отмечается, что всех граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство обеспечивает соответствующим жильем.
Ранее, 24 сентября, на территорию Армении прибыла первая группа переехавших из Нагорного Карабаха. Отмечалось, что переселенцы находятся в Корнидзоре, их встретили в центре Международного комитета Красного Креста, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Армению из Карабаха переехали уже 6,6 тысячи человек
- СМИ: Актёр Ткаченко отдал 10 биткоинов «инвестору», обманувшему Деревянко
- Сериал «Естественный отбор» получил главный приз канадского фестиваля
- Экс-мэр пермского города Чайковский попал в плен на Украине
- Эфиопия запретила авиапассажирам вывозить из страны кофе
- МИД России вызвал посла Болгарии
- Самым популярным романом Пелевина стал «KGBT+»
- Казахстан решил увеличить закупки бензина у России на фоне запрета экспорта топлива
- Алиев заявил, что Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет
- Власти Пермского края планируют полностью запретить продажу вейпов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru