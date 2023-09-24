В Армению прибыла первая группа переселенцев из Карабаха

На территорию Армении прибыла первая группа переехавших из Нагорного Карабаха, передает агентство «Арменпресс».

Минобороны сообщило о сдаче оружия и бронетехники властями Карабаха

Переселенцы находятся в Корнидзоре. Их встретили в центре Международного комитета Красного Креста.

«Идет процесс регистрации, оцениваются первоочередные потребности», - говорится в сообщении.

Карабах 21 сентября капитулировал перед Азербайджаном. Вооруженные формирования непризнанной республики начали сдавать оружие и военную технику, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахАрмения

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