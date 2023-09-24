В Армению прибыла первая группа переселенцев из Карабаха
24 сентября 202317:28
На территорию Армении прибыла первая группа переехавших из Нагорного Карабаха, передает агентство «Арменпресс».
Переселенцы находятся в Корнидзоре. Их встретили в центре Международного комитета Красного Креста.
«Идет процесс регистрации, оцениваются первоочередные потребности», - говорится в сообщении.
Карабах 21 сентября капитулировал перед Азербайджаном. Вооруженные формирования непризнанной республики начали сдавать оружие и военную технику, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru