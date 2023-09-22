Минобороны сообщило о сдаче оружия и бронетехники властями Карабаха
Вооруженные формирования Нагорного Карабаха начали сдавать боеприпасы, оружие и бронетехнику, сообщается на сайте Министерства обороны РФ.
По данным ведомства, на 22 сентября власти Карабаха сдали шесть единиц бронетехники, около пяти тысяч боеприпасов и свыше 800 единиц стрелкового оружия.
В расположении миротворческого контингента РФ остаются 826 мирных жителей. Им предоставили питание и медицинскую помощь.
Нагорный Карабах 20 сентября капитулировал перед Азербайджаном. Российские миротворцы эвакуировали более трех тысяч жителей непризнанной республики, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер бывший президент Италии Джорджо Наполитано
- В Госдуме предложили наказывать за дискредитацию бойцов Росгвардии
- СМИ: Канада выделит Украине военную помощь почти на $0,5 млрд
- Минобороны сообщило о сдаче оружия и бронетехники властями Карабаха
- Индийские луноход и посадочный модуль потеряли связь с Землёй
- Глава МИД Венгрии: санкции против России провалились
- В WADA заявили о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу
- Тарифы на услуги ЖКХ в России поднимут на 9,8%
- На акциях протеста в Ереване задержали около 500 человек
- Мишустин: с 1 января МРОТ вырастет на 18,5%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru