Минобороны сообщило о сдаче оружия и бронетехники властями Карабаха

Вооруженные формирования Нагорного Карабаха начали сдавать боеприпасы, оружие и бронетехнику, сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

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По данным ведомства, на 22 сентября власти Карабаха сдали шесть единиц бронетехники, около пяти тысяч боеприпасов и свыше 800 единиц стрелкового оружия.

В расположении миротворческого контингента РФ остаются 826 мирных жителей. Им предоставили питание и медицинскую помощь.

Нагорный Карабах 20 сентября капитулировал перед Азербайджаном. Российские миротворцы эвакуировали более трех тысяч жителей непризнанной республики, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрменияНагорный КарабахМинобороны РФ

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