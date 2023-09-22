Минобороны сообщило о сдаче оружия и бронетехники властями Карабаха

По данным ведомства, на 22 сентября власти Карабаха сдали шесть единиц бронетехники, около пяти тысяч боеприпасов и свыше 800 единиц стрелкового оружия.

В расположении миротворческого контингента РФ остаются 826 мирных жителей. Им предоставили питание и медицинскую помощь.

Нагорный Карабах 20 сентября капитулировал перед Азербайджаном. Российские миротворцы эвакуировали более трех тысяч жителей непризнанной республики, передает «Радиоточка НСН».

