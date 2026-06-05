Разговоры об отправке граждан Армении, прилетающих из России на парламентские выборы, на военные сборы, — не более, чем пропаганда, доверять этим сведениям не стоит. Об этом НСН заявил армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.

Мужчины — граждане Армении, прибывающие из России для участия в парламентских выборах, столкнулись с выдачей на границе и в аэропорту Еревана повесток для участия в военных сборах. Сборы длятся 25 дней, а выборы намечены на 7 июня. Об этом сообщило Минобороны Армении. Кроме того, помощник руководителя аппарата армянского премьера Тарон Чахоян добавил, что отказ от участия в сборах повлечет за собой уголовную ответственность. Искандарян заявил, что такая информация — всего лишь пропаганда.