В Армении усомнились, что прилетевших из России на выборы отправят на военные сборы
Организовать доставку граждан Армении из России в Ереван на выборы слишком сложно и затратно, вряд ли об этом можно говорить всерьез, сказал НСН Александр Искандарян.
Разговоры об отправке граждан Армении, прилетающих из России на парламентские выборы, на военные сборы, — не более, чем пропаганда, доверять этим сведениям не стоит. Об этом НСН заявил армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
Мужчины — граждане Армении, прибывающие из России для участия в парламентских выборах, столкнулись с выдачей на границе и в аэропорту Еревана повесток для участия в военных сборах. Сборы длятся 25 дней, а выборы намечены на 7 июня. Об этом сообщило Минобороны Армении. Кроме того, помощник руководителя аппарата армянского премьера Тарон Чахоян добавил, что отказ от участия в сборах повлечет за собой уголовную ответственность. Искандарян заявил, что такая информация — всего лишь пропаганда.
«Во-первых, эта информация носит явно пропагандистский характер, потому что призвать людей из аэропорта на сборы невозможно. Можно человеку вручить повестку, но по этой повестке он должен отреагировать в течение 10 дней, а за это время выборы уже пройдут. Кроме того, людей, которые приехали менее чем на 14 дней, призвать на сборы по закону нельзя. Поэтому эта информация — часть предвыборных нарративов, противоречащих друг другу», — сказал Искандарян.
Собеседник НСН также усомнился, что голоса граждан Армении, проживающих в России, изменят расклад сил на выборах.
«Не думаю, что на выборы очень серьезно повлияют голоса граждан, которые живут в России, потому что таких людей не настолько много. Понятно, что они хотят приехать и проголосовать, но это достаточно трудно: людям надо покупать билет, ехать в аэропорт, прилетать на несколько дней в Армению. Когда речь идет о том, что будет организованная отправка в Армению, это опять-таки очень трудно себе представить. В армянских СМИ фигурируют данные, что так отправят до 100 тысяч человек, но я не думаю, что об этом можно серьезно говорить. Это очень сложно технически организовать, кроме того, на это нужны огромные деньги», — добавил политолог.
В заключение Искандарян оценил шансы победы на грядущих выборах партии «Гражданский договор» действующего премьер-министра Никола Пашиняна.
«Мне кажется, что у “Гражданского договора” шансы взять простое большинство, то есть больше 50% голосов избирателей, вполне приличные. Пашиняну нужно выиграть в одиночку, потому что остальные партии, у которых есть возможность пройти в парламент, все оппозиционные», — подытожил он.
Ранее Искандарян заявил, что у Армении нет никакого выбора между вступлением в ЕС и членством в Евразийском экономическом союзе, так как только подача Ереваном заявки на кандидатство в ЕС — это даже не перспектива этого десятилетия.
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