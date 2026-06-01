Пашинян заявил, что Армения продолжит работать в ЕАЭС

Армения продолжит работать в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) до момента, когда «вопрос выбора между ЕАЭС и ЕС будет неизбежен», заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Об этом сообщает агентство «Арменпресс» со ссылкой на видеообращение политика.

По словам Пашиняна, решение на этот счет должен принять народ путем референдума, пишет RT.

«В какой момент пройдет этот референдум - это тоже очень важный вопрос. До тех пор, пока выбор между ЕАЭС и ЕС не будет неизбежным, пока Армения не обратилась официально к Евросоюзу по вопросу членства или не приблизилась к получению статуса кандидата, проводить референдум нелогично», - указал премьер.

Пашинян считает, что оснований для такого референдума нет, «не сформирован баланс» для того, чтобы предоставить населению выбор пути для страны. По словам политика, пока этот выбор «теоретический».

Ранее армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян заявил НСН, что у Армении нет никакого выбора между вступлением в ЕС и членством в ЕАЭС. По словам эксперта, только подача Ереваном заявки на кандидатство в сообществе - даже не перспектива этого десятилетия.

