В Армении сообщили о гибели ребенка при обстрелах Карабаха

Отмечается, что трагедия произошла в карабахском городе Мартакерт. По данным телеканала, который ссылается на городской медцентр, ранения получила также мать ребенка.

Конфликт Азербайджана и Армении из-за Нагорного Карабаха обострился в воскресенье, 27 сентября. Стороны взаимно обвиняют друг друга в начале обстрелов.

Ранее военный историк, специалист по постсоветским конфликтам Евгений Норин оценил в эфире НСН шансы Армении и Азербайджана на победу в случае полномасштабной войны.

