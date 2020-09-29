В Армении сообщили о гибели ребенка при обстрелах Карабаха
Девятилетний ребенок погиб в результате обстрелов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в эфире Общественного телевидения Армении, передает Интерфакс.
Отмечается, что трагедия произошла в карабахском городе Мартакерт. По данным телеканала, который ссылается на городской медцентр, ранения получила также мать ребенка.
Конфликт Азербайджана и Армении из-за Нагорного Карабаха обострился в воскресенье, 27 сентября. Стороны взаимно обвиняют друг друга в начале обстрелов.
Ранее военный историк, специалист по постсоветским конфликтам Евгений Норин оценил в эфире НСН шансы Армении и Азербайджана на победу в случае полномасштабной войны.
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