Рубль подорвался на Карабахе
Обострение армяно-азербайджанского конфликта стало новым фактором давления на курс российской валюты.
Курс рубля рухнул. По состоянию на 16.29, доллар на Московской бирже подорожал до 78 рублей 84 копеек, а евро преодолел отметку в 92 рубля. Европейская валюта подорожала до максимальных значений с 21 января 2016 года.
Главным фактором, влияющим на рубль, стал давний территориальный спор между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха, резко обострившийся в минувшие выходные вплоть до полномасштабных военных действий. Имеющий глубокие религиозно-этнические корни конфликт разгорелся с новой силой в 1991 году. Тогда Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил в советское время. Баку попытался вернуть мятежную территорию силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Но периодически военные действия возобновляются.
Новая вспышка конфликта в Нагорном Карабахе случилась в воскресенье утром. Власти обоих государств винят в произошедшем друг друга. Баку заявил о масштабных обстрелах населенных пунктов со стороны Армении вдоль границы двух стран, а Ереван сообщил, что Азербайджан первым обстрелял территории Нагорного Карабаха. Обе стороны понесли потери, есть жертвы и среди мирного населения.
Ереван рассчитывает на поддержку Москвы. Тем более, на территории Армении расположена российская 102-я военная база в Гюмри. Еще вчера президенту РФ Владимиру Путину позвонил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Армянский лидер уже заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.
За спиной Азербайджана традиционно стоит Турция, президент которой Реждеп Тайип Эрдоган в понедельник сделал резкое заявление в связи с конфликтом. Он призвал покончить с «оккупацией Арменией территории Азербайджана».
Поводом для серьезного беспокойства назвали в Кремле обострение ситуации в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. С первых часов возобновления военных действий министр иностранных дел России Сергей Лавров был в контакте с коллегами из Армении и Азербайджана. Москва призывает все стороны конфликта к максимальной сдержанности и отказу от военных методов ведения дел.
Пока эти призывы действия не возымели: Армения и Азербайджан объявили военное положение и мобилизацию, полные решимости продолжать борьбу, невзирая на потери. Продолжил нести потери и российский рубль, оказавшийся между двух огней: менее чем за час, к 17.10, доллар перешагнул за 79 рублей, а евро вырос до 92,18.
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