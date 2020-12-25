В Армении сообщили о 34 задержанных на митинге оппозиции

В пятницу 25 декабря митингующие, добивающиеся отставки премьер-министра Никола Пашиняна, заблокировали несколько улиц в центре столицы Армении, полиция начала задерживать участников акции. Оппозиционеры заявляют о применении грубой силы по отношению к протестующим.



По официальной информации, задержаны 28 протестующих, однако оппозиция уверена, что полиция задержала 34 участников митинга. Акции оппозиции проходят в Ереване после подписания 10 ноября соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Экс-мэр Еревана, бывший депутат национального собрания Армении Арташес Гегамян оценил в эфире НСН возможность бескровной смены власти в республике.

