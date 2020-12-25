В Армении сообщили о 34 задержанных на митинге оппозиции
В Ереване после участия в несанкционированных протестах оппозиции были задержаны 34 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оппозиционную организацию "Движение спасения родины".
В пятницу 25 декабря митингующие, добивающиеся отставки премьер-министра Никола Пашиняна, заблокировали несколько улиц в центре столицы Армении, полиция начала задерживать участников акции. Оппозиционеры заявляют о применении грубой силы по отношению к протестующим.
По официальной информации, задержаны 28 протестующих, однако оппозиция уверена, что полиция задержала 34 участников митинга. Акции оппозиции проходят в Ереване после подписания 10 ноября соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Экс-мэр Еревана, бывший депутат национального собрания Армении Арташес Гегамян оценил в эфире НСН возможность бескровной смены власти в республике.
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