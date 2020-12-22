Будет кровь. В Ереване ждут столкновения противников Пашиняна с полицией

Во вторник в Ереване проходят массовые протесты с требованием отставки премьера страны Никола Пашиняна. Митинг с требованием отставки Пашиняна организовали 17 оппозиционных партий Армении, которые создали «Движение за спасение родины». Собравшиеся обвиняют Пашиняна в начале войны в Нагорном Карабах и в подписании перемирия 9 ноября, которое митингующие считают капитуляцией. В среду ожидается, что протестующие перейдут к более решительным действиям.

Экс-мэр Еревана, бывший депутат национального собрания Армении Арташес Гегамян оценил в эфире НСН возможность бескровной смены власти в стране.

«Желание значительной части армянского народа - видеть Армению без Никола Пашиняна. Что же касается бескровной смены власти, то это зависит от хозяев Пашиняна, которые находятся в Лондоне и Вашингтоне. Им нужна кровь и дестабилизация ситуации в Армении. Тогда начнется новая эскалация и в Нагорном Карабахе», - сказал Гегамян.

Он также отметил, что дестабилизация политической ситуации в Армении также нужна президенту Турции Тайипу Эрдогану.