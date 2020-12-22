Будет кровь. В Ереване ждут столкновения противников Пашиняна с полицией
Экс-мэр города Еревана, бывший депутат национального собрания Армении оценил в эфире НСН шансы оппозиции сместить действующего премьера страны.
Во вторник в Ереване проходят массовые протесты с требованием отставки премьера страны Никола Пашиняна. Митинг с требованием отставки Пашиняна организовали 17 оппозиционных партий Армении, которые создали «Движение за спасение родины». Собравшиеся обвиняют Пашиняна в начале войны в Нагорном Карабах и в подписании перемирия 9 ноября, которое митингующие считают капитуляцией. В среду ожидается, что протестующие перейдут к более решительным действиям.
Экс-мэр Еревана, бывший депутат национального собрания Армении Арташес Гегамян оценил в эфире НСН возможность бескровной смены власти в стране.
«Желание значительной части армянского народа - видеть Армению без Никола Пашиняна. Что же касается бескровной смены власти, то это зависит от хозяев Пашиняна, которые находятся в Лондоне и Вашингтоне. Им нужна кровь и дестабилизация ситуации в Армении. Тогда начнется новая эскалация и в Нагорном Карабахе», - сказал Гегамян.
Он также отметил, что дестабилизация политической ситуации в Армении также нужна президенту Турции Тайипу Эрдогану.
По его словам, мирные демонстрации могут закончиться прямыми столкновениями с полицией. «С наступлением темноты найдутся проплаченные провокаторы, которые сделают все, чтобы были столкновения», - полагает Гегамян.
Отвечая на вопрос НСН о возможном преемнике Пашиняна, армянский политик посоветовал обратиться в американское посольство.
Сам Пашинян в отставку уходить не собирается. Президент Армении Армен Саркисян ранее призвал провести досрочные выборы, а до них сформировать правительство национального согласия.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. 10 ноября вступило в силу соглашение о прекращении огня, подписанное президентами России и Азербайджана, а также премьер-министром Армении.
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