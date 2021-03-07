В Армении президент обсудил с оппозицией пути выхода из кризиса
Президент Армении Армен Саркисян провел встречу с Ваграмом Багдасаряном, членом исполнительного органа Республиканской партии, которая представляет оппозиционное «Движение спасения родины». Его сторонники настаивают на отставке премьер-министра страны Николы Пашиняна.
Стороны обсудили сложную ситуацию, которая сложилась в Армении.
«Собеседники обменялись мнениями по урегулированию сложившейся в стране ситуации, поиску путей разрядки напряженности, обусловленной последними событиями», - цитирует РИА Новости официальное сообщение.
Напомним, президент Армении не стал подписывать указ об увольнении начальника генштаба, которую инициировал премьер-министр Никола Пашинян после того, как военные призвали его уйти в отставку на фоне кадровых решений в генштабе, ставшими ответной реакцией на критику самого Пашиняна после его неосторожных высказываний о российских «Искандерах».
Ранее директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН объяснил, почему слова Пашиняна привели к новому витку протестов в Армении и почему отказ от них уже не изменит ситуацию.
«Для Армении характерно влияние на политику с улицы. Оно достаточно укоренено в армянской политической традиции. В этом смысле Армения, если говорить европейскими терминами, это Франция, а не Германия. Протесты будут. Оппозиция никуда не делась, призывы к отставке Пашиняна никуда не делись. На мой взгляд, вероятна достаточно протяженная нестабильность. У нас недостаточно сильная, гетерогенная власть. И недостаточно сильная оппозиция, нет того накала митингов», - пояснил политолог.
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