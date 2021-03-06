Премьер Армении и госсекретарь США обсудили Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, передает пресс-служба правительства Армении.

В частности, стороны оценили ситуацию в регионе после обострения армяно-азербайджанского конфликта, а также подчеркнули важность возобновления мирного процесса в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Кроме того, Блинкен отметил необходимость возвращения Азербайджаном военнопленных и заложников.

Также глава Госдепартамента подчеркнул важность развития партнерства с Арменией и заверил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать республике помощь в проведении реформ.

