Премьер Армении и госсекретарь США обсудили Карабах
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, передает пресс-служба правительства Армении.
В частности, стороны оценили ситуацию в регионе после обострения армяно-азербайджанского конфликта, а также подчеркнули важность возобновления мирного процесса в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Кроме того, Блинкен отметил необходимость возвращения Азербайджаном военнопленных и заложников.
Также глава Госдепартамента подчеркнул важность развития партнерства с Арменией и заверил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать республике помощь в проведении реформ.
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