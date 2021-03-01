Протесты будут! В Армении оценили отказ Пашиняна от критики «Искандеров»
Директор Института Кавказа в Ереване в эфире НСН объяснил, почему слова Пашиняна привели к новому витку протестов в Армении и почему отказ от них уже не изменит ситуацию.
Критика премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес российских комплексов «Искандер» вызвана тем, что его неправильно проинформировали, заявила пресс-секретарь главы правительства Мане Геворгян. Она подчеркнула, что слова Пашиняна «не имеют ничего общего с содержанием и качеством армяно-российских союзнических отношений в сфере военно-промышленного сотрудничества».
Ранее экс-президент Армении Серж Саргсян заявил, что Ереван в ходе осенней войны 2020 года в Нагорном Карабахе не применил российские комплексы «Искандер» вовремя. Пашинян в ответ намекнул, что «Искандеры» могли быть не пригодны для использования.
Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН объяснил, почему слова Пашиняна привели к новому витку протестов в Армении.
«Это заявление стало триггером для того, чтобы высшая военная лига страны, генералитет, обратилась с заявлением об отставке Пашиняна. Были попытки увольнения представителей высшего генералитета вплоть до начальника штаба. То есть, те противоречия, которые были внутри армянских политических элит, вырвались наружу, в публичную сферу», - сказал Искандарян.
По его мнению, отказ Пашиняна от этих слов на ситуацию в стране не повлияет.
«Заявления вряд ли способны остановить протесты в Армении. Для Армении характерно влияние на политику с улицы. Оно достаточно укоренено в армянской политической традиции. В этом смысле Армения, если говорить европейскими терминами, это Франция, а не Германия. Протесты будут. Оппозиция никуда не делась, призывы к отставке Пашиняна никуда не делись. На мой взгляд, вероятна достаточно протяженная нестабильность. У нас недостаточно сильная, гетерогенная власть. И недостаточно сильная оппозиция, нет того накала митингов», - пояснил политолог.
Ранее военные Армении выступили с требованием отставки Никола Пашиняна и его правительства в связи с тем, что премьер и кабмин якобы не могут принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». На фоне этих выступлений Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении. При этом проект указа о его увольнении президент Армении вернул с возражениями.
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