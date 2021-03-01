Протесты будут! В Армении оценили отказ Пашиняна от критики «Искандеров»

«Это заявление стало триггером для того, чтобы высшая военная лига страны, генералитет, обратилась с заявлением об отставке Пашиняна. Были попытки увольнения представителей высшего генералитета вплоть до начальника штаба. То есть, те противоречия, которые были внутри армянских политических элит, вырвались наружу, в публичную сферу», - сказал Искандарян.

По его мнению, отказ Пашиняна от этих слов на ситуацию в стране не повлияет.

«Заявления вряд ли способны остановить протесты в Армении. Для Армении характерно влияние на политику с улицы. Оно достаточно укоренено в армянской политической традиции. В этом смысле Армения, если говорить европейскими терминами, это Франция, а не Германия. Протесты будут. Оппозиция никуда не делась, призывы к отставке Пашиняна никуда не делись. На мой взгляд, вероятна достаточно протяженная нестабильность. У нас недостаточно сильная, гетерогенная власть. И недостаточно сильная оппозиция, нет того накала митингов», - пояснил политолог.

Ранее военные Армении выступили с требованием отставки Никола Пашиняна и его правительства в связи с тем, что премьер и кабмин якобы не могут принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». На фоне этих выступлений Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении. При этом проект указа о его увольнении президент Армении вернул с возражениями.

