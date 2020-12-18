Алиев выступил в защиту Пашиняна
Президент Азербайджана Ильхам Алиев после военных действий в Нагорном Карабахе выступил в защиту премьер-мниистра Армении Никола Пашиняна.
По его словам, не Пашинян создавал нынешнюю армию Армении, а предыдущие армянские лидеры Серж Саргсян и Роберт Кочарян.
Ранее директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН заявил, что конфликт вокруг Карабаха не решен, сторонам предстоит найти компромисс.
Между тем, парламент Азербайджана принял закон, согласно которому учрежденный 8 декабря День Победы в войне в Нагорном Карабахе станет выходным, пишет RT.
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