Алиев выступил в защиту Пашиняна

Президент Азербайджана Ильхам Алиев после военных действий в Нагорном Карабахе выступил в защиту премьер-мниистра Армении Никола Пашиняна.

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По его словам, не Пашинян создавал нынешнюю армию Армении, а предыдущие армянские лидеры Серж Саргсян и Роберт Кочарян.

Ранее директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН заявил, что конфликт вокруг Карабаха не решен, сторонам предстоит найти компромисс.

Между тем, парламент Азербайджана принял закон, согласно которому учрежденный 8 декабря День Победы в войне в Нагорном Карабахе станет выходным, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АзербайджанАрменияНагорный Карабах
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