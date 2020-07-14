В Армении не удивились призыву ООН прекратить боевые действия с Азербайджаном
Директор Института Кавказа, армянский политолог Александр Искандарян сообщил НСН, что реакция ООН естественна, но ввода «голубых касок» в регион не будет.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Армению и Азербайджан прекратить боевые действия на государственной границе и воздержаться от провокационных заявлений. Слова генсека привёл его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Директор Института Кавказа, армянский политолог Александр Искандарян в эфире НСН заявил, что соответствующая реакция ООН естественна, но последующих действий в виде ввода миротворческих сил не будет.
«Если есть конфликт и происходит вспышка конфликтного потенциала, то любая международная организация вполне может посчитать своим долгом попытаться призвать стороны к приостановке насилия. Такое происходит в разных частях мира и конфликтов такого рода не мало. ООН как раз такая организация, к тому же в неё входят и Армения и Азербайджан, поэтому прозвучавший призыв вполне естественен. Что же касается других мер, например ввод «голубых касок» – это довольно сложная процедура, и она происходит в очень специфических случаях. Поэтому я думаю, что никаких «голубых касок» вводить в регион не будут», - сказал политолог.
Ранее директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в беседе с НСН рассказал, что конфликт в Закавказье невозможно решить без участия третьей стороны.
Примечательно, что перестрелка началась в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где обстановка спокойная. При этом на фоне обострения посол Азербайджана в России заявил о намерении страны воевать за Нагорный Карабах. Из-за эскалации конфликта было созвано экстренное заседание Совета ОДКБ.
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