В Армении не удивились призыву ООН прекратить боевые действия с Азербайджаном

«Если есть конфликт и происходит вспышка конфликтного потенциала, то любая международная организация вполне может посчитать своим долгом попытаться призвать стороны к приостановке насилия. Такое происходит в разных частях мира и конфликтов такого рода не мало. ООН как раз такая организация, к тому же в неё входят и Армения и Азербайджан, поэтому прозвучавший призыв вполне естественен. Что же касается других мер, например ввод «голубых касок» – это довольно сложная процедура, и она происходит в очень специфических случаях. Поэтому я думаю, что никаких «голубых касок» вводить в регион не будут», - сказал политолог.

Ранее директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в беседе с НСН рассказал, что конфликт в Закавказье невозможно решить без участия третьей стороны.

Примечательно, что перестрелка началась в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где обстановка спокойная. При этом на фоне обострения посол Азербайджана в России заявил о намерении страны воевать за Нагорный Карабах. Из-за эскалации конфликта было созвано экстренное заседание Совета ОДКБ.







