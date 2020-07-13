Экстренное заседание Совета ОДКБ созвано из-за обострения между Арменией и Азербайджаном
Экстренное заседание Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности будет созвано из-за эскалации на армяно-азербайджанской границе. Такое решение принял генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, передает ТАСС.
Накануне министерство обороны Азербайджана заявило, что вооружённые силы Армении предприняли атаку на участке границы в Товузском районе с применением сил артиллерии. В результате боестолкновения смертельные ранения получили трое азербайджанских военных.
В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил на руководство соседней республики ответственность за дестабилизацию обстановки. Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорно- Карабахской области длится с начала 1988 года, когда этот регион объявил в одностороннем порядке о выходе из состава тогда Азербайджанской ССР.
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