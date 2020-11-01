В Армении назвали имя взятого в плен сирийского наемника

«Сирийский наемник-террорист является уроженцем сирийского Идлиба. Согласно первому допросу, пленник Юсуф Алаабет ал Хаджи родился в 1988 году, женат, имеет 5 детей. Как заявил сам террорист, за участие в войне в Арцаха против "кафиров", ему обещали 2 000 долларов за месяц, еще 100 долларов за каждую отрезанную голову "кафира"», - цитирует сообщение Минобороны Армении Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай в эфире НСН призвал российское руководство поддержать Армению и армян Нагорного Карабаха в конфликте с Азербайджаном и Турцией. Об этом сообщает корреспондент НСН со съезда движения.

«Армяне, как христианский народ, является опорой России в этом регионе. Если Россия осознают себя как великая держава, хотя бы регионального масштаба, она обязана поддержать армянский народ. Армения- это стратегический интерес России. Армяне, хорошие простые мужики, очень ждут, когда Россия им поможет», - заявил Бородай.

