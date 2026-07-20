В Армении фермеры перекрыли трассу в Иран из-за проблем с помидорами

Группа фермеров в Араратской области Армении перекрыла международную трассу в сторону Ирана. Участники акции потребовали от властей решить проблему с закупкой урожая помидоров, сообщает ТАСС со ссылкой на издание NEWS.am.

Производители жалуются, что местные заводы отказываются приобретать овощи, ссылаясь на сложности с дальнейшей реализацией товара. По словам фермеров, из-за невозможности вывезти часть урожая в Россию произошло перенасыщение внутреннего рынка, а государство не предпринимает действий для решения ситуации.