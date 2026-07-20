В Армении фермеры перекрыли трассу в Иран из-за проблем с помидорами
Группа фермеров в Араратской области Армении перекрыла международную трассу в сторону Ирана. Участники акции потребовали от властей решить проблему с закупкой урожая помидоров, сообщает ТАСС со ссылкой на издание NEWS.am.
Производители жалуются, что местные заводы отказываются приобретать овощи, ссылаясь на сложности с дальнейшей реализацией товара. По словам фермеров, из-за невозможности вывезти часть урожая в Россию произошло перенасыщение внутреннего рынка, а государство не предпринимает действий для решения ситуации.
Один из участников акции протеста рассказал, что не может реализовать 60 тонн выращенных помидоров. Он отметил, что такая ситуация повторяется ежегодно, а обещанные улучшения не наступают. Заводы отказываются от закупок, утверждая, что не смогут экспортировать продукцию.
После переговоров с правоохранительными органами жители области согласились открыть дорогу при условии поиска решения, пригрозив в противном случае принять более радикальные меры.
Товарооборот между РФ и Арменией по итогам января-мая текущего года упал на 20,5%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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