В Армении арестован бывший вице-спикер парламента Шармазанов

По данным Петросяна, Шармазанов отправлен под предварительный арест на 72 часа по обвинению в участии и организации незаконного собрания. Ранее в Армении прошли массовые беспорядки, митингующие выразили свое недовольство решением премьер-министра Пашиняна по ситуации в Нагорном Карабахе.

В несанкционированной политической акции приняли участие 17 политических партий Армении. В центре Еревана прошел митинг с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Участники акции перекрыли часть центра города и собрались у здания республиканского парламента.

Ранее НСН писала о том, что СНБ задержала еще нескольких организаторов митингов, в том числе лидера оппозиционной политической партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна и экс-главу СНБ Артура Ванецяна.



