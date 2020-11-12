В Армении арестован бывший вице-спикер парламента Шармазанов

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении отправила под арест бывшего вице-спикера парламента Эдуарда Шармазанова, его обвиняют в организации незаконного митинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника Шармазанова Гегама Петросяна.

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По данным Петросяна, Шармазанов отправлен под предварительный арест на 72 часа по обвинению в участии и организации незаконного собрания. Ранее в Армении прошли массовые беспорядки, митингующие выразили свое недовольство решением премьер-министра Пашиняна по ситуации в Нагорном Карабахе.

В несанкционированной политической акции приняли участие 17 политических партий Армении. В центре Еревана прошел митинг с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Участники акции перекрыли часть центра города и собрались у здания республиканского парламента.

Ранее НСН писала о том, что СНБ задержала еще нескольких организаторов митингов, в том числе лидера оппозиционной политической партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна и экс-главу СНБ Артура Ванецяна.


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Фото: facebook.com/parliament.am
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