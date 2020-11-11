Несколько организаторов акций протеста в Ереване задержаны
Полиция в Ереване задержала нескольких организаторов митингов, целью которых является отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным агентства, был задержан представитель партии "Дашнакцутюн" и глава телеканала "Еркир медиа" Гегам Манукян. В отделение Службы безопасности (СНБ) страны также был доставлен другой представитель этой партии Ишхан Сагателян. Оппозиционер заявил представителям СМИ, что, несмотря на требование явиться в СНБ, завтра он "идет за Николом".
В СНБ также доставили лидера оппозиционной политической партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна и экс-главу СНБ Артура Ванецяна. Ранее НСН сообщала, что полиция приступила к разгону оппозиционных митингов в армянской столице.
Беспорядки в республике были вызваны подписанием перемирия с Азербайджаном и прекращением военных действий в Нагорном Карабахе в ночь на 10 ноября 2020 года. В среду 11 ноября несанкционированные акции протеста в Ереване продолжились.
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