В Анкаре заявили, что дата визита Путина в Турцию станет известна в ближайшие дни

По его словам, точная дата станет известна в ближайшие дни.

Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что «плодотворные беседы» РФ с Турцией по вопросу Украины могут закончиться присоединением черноморских проливов к России.

