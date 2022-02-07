В Анкаре заявили, что дата визита Путина в Турцию станет известна в ближайшие дни

Представитель турецкого президента Тайипа Эрдогана заявил о подготовке визита в Турцию российского лидера Владимира Путина, передает РИА Новости.

В Турции призвали признать Крым российским

По его словам, точная дата станет известна в ближайшие дни.

Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что «плодотворные беседы» РФ с Турцией по вопросу Украины могут закончиться присоединением черноморских проливов к России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ЭрдоганТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры