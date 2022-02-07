В Турции призвали признать Крым российским

Он напомнил, что в отношениях Москвы и Анкары существует «стойкий фундамент» для сотрудничества на Средиземном и Черном морях. В связи с чем, по его словам, России также необходимо признать Северный Кипр турецким.

В сентябре 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признает Крым частью России, назвав республику «аннексированной территорией».