В Турции призвали признать Крым российским
Турции необходимо признать Крым российским. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря турецкой партии Vatan Догу Перинчека.
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Он напомнил, что в отношениях Москвы и Анкары существует «стойкий фундамент» для сотрудничества на Средиземном и Черном морях. В связи с чем, по его словам, России также необходимо признать Северный Кипр турецким.
В сентябре 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признает Крым частью России, назвав республику «аннексированной территорией».
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