В AmCham высказались о работе над возвращением в РФ компаний из США

Говорить о формировании постоянно действующей структуры по возврату западного бизнеса на российский рынок пока преждевременно. Об этом сообщили в Американской торговой палате в России (AmCham) в комментарии для «Ленты.ру».

Представители организации подчеркнули, что на текущем этапе создание специализированного отдела или иной аналогичной структуры не планируется. Так в палате отреагировали на публикации в средствах массовой информации о появлении отдельного подразделения, занимающегося подобными запросами.