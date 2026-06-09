В AmCham высказались о работе над возвращением в РФ компаний из США
Говорить о формировании постоянно действующей структуры по возврату западного бизнеса на российский рынок пока преждевременно. Об этом сообщили в Американской торговой палате в России (AmCham) в комментарии для «Ленты.ру».
Представители организации подчеркнули, что на текущем этапе создание специализированного отдела или иной аналогичной структуры не планируется. Так в палате отреагировали на публикации в средствах массовой информации о появлении отдельного подразделения, занимающегося подобными запросами.
«Пока рано говорить о создании отдела или иной структуры», – уточнили в организации.
В AmCham уточнили, что сейчас ведется работа над формированием единой базы данных. Она будет содержать тематическую экспертизу по практическим аспектам, которые помогут определить целесообразность и механизмы выхода или возвращения иностранных фирм в Россию.
Ранее лава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи в интервью НСН объяснил редкие гастроли американских артистов.
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