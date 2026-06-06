В Кремле высказались о перспективах восстановления отношений с США
Россия ответит взаимностью США, если последние продемонстрируют готовность к восстановлению отношений между странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Центральному телевидению Китая.
«По мере того, как американцы уже будут готовы к реальному восстановлению отношений, мы ответим взаимностью», - указал представитель Кремля.
Кроме того, Песков заявил, что «танго нужно танцевать вдвоем», но Вашингтон пока этого не хочет.
Между тем госсекретарь США Марко Рубио сообщил о ведении работы над законопроектом, предусматривающим введение новых санкций в отношении России.
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