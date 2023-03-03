Премьер Эстонии: Сохранять единство Запада по Украине все сложнее

Странам Запада все сложнее сохранять единство в отношении конфликта на Украине. Такое заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times.

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Она отметила, что прибалтийские политики озабочены тем, что некоторые государства готовы смягчить позицию и склонить Украину к переговорам с Россией.

Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что мирный план, предложенный Китаем, выгоден только для России. Как отметил Байден, идея о том, что Китай будет вести переговоры об окончании украинского конфликта, «нерациональна», сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ЗападУкраина
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