Премьер Эстонии: Сохранять единство Запада по Украине все сложнее
Странам Запада все сложнее сохранять единство в отношении конфликта на Украине. Такое заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times.
Она отметила, что прибалтийские политики озабочены тем, что некоторые государства готовы смягчить позицию и склонить Украину к переговорам с Россией.
Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что мирный план, предложенный Китаем, выгоден только для России. Как отметил Байден, идея о том, что Китай будет вести переговоры об окончании украинского конфликта, «нерациональна», сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru