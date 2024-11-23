В Абхазии предложили протестировать в республике валюту Союзного государства

Россия и Абхазия могли бы протестировать в республике единую валюту Союзного государства РФ и Белоруссии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на лидера абхазской оппозиции, главу «Абхазского народного движения» Адгура Ардзинбу.

Он подчеркнул, что в настоящий момент в Абхазии остро стоит вопрос национальной валюты, а российский рубль используется как официальное платежное средство. При этом он напомнил, что в мире больше нет таких прецедентов, когда государства, использующие валюту другой страны, делают это в рамках международных соглашений и договоров.

Ардзинба рассказал, что абхазская банковская система не наполнена необходимой ликвидностью, чтобы стимулировать развитие внутренней экономики. По его словам, такая ситуация вызвана тем, что роль абхазской финансовой системы в финансовой системе РФ пока так и не удалось определить. Поэтому, добавил политик, то, что Абхазия использует российский рубль, необходимо формализовать.

«Абхазия может выступить некоей "песочницей", где можно протестировать эту историю (единую валюту Союзного государства – прим. НСН)», - предложил Ардзинба.