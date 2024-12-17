Южная Корея расширила санкционные списки по России и КНДР

В сообщении говорится, что рестрикции введены из-за их связи с «незаконным военным сотрудничеством» России и КНДР, а также ракетно-ядерной программой Пхеньяна.

Отмечается, что семь физлиц и 13 организаций являются российскими. По мнению Сеула, они якобы оказывали содействие в финансировании или поставках материалов, связанных с ракетно-ядерной программой Северной Кореи.

Ранее американские власти расширили санкционный список по России и КНДР, включив в «чёрный» список 11 физлиц и восемь компаний, четыре из которых - российские, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

