Южная Корея пригрозила России санкциями за военное сотрудничество с КНДР
Глава МИД Южной Корей Пак Чин в интервью Yonhap News TV заявил, что Сеул может ввести санкции против России, в случае возобновления военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна.
По его словам, к возможным ограничениям могу присоединиться и другие страны.
«Я думаю, что международное сообщество должно консолидироваться и принять меры, которые удержат Россию и Северную Корею от опасного пути», - подчеркнул министр.
При этом на вопрос о наличии подтверждённой информации о подобных сделках между Москвой и Пхеньяном Пак Чин ответил, что Сеул «внимательно следит за обсуждениями и действиями».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын не подписывали никаких соглашений во время встречи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru