США пригрозили РФ и КНДР новыми санкциями за якобы наращивание сотрудничества

В ходе регулярного онлайн-брифинга для журналистов он отметил, что американская администрация располагает информацией, согласно которой переговоры по поставкам вооружений между Москвой и Пхеньяном «серьёзно продвинулись».

Кирби отметил, что Россия желает получить от Северной Кореи «сырьё для оборонно-промышленного комплекса» и «значительный объём» военных средств.

«Мы будем продолжать выявлять, раскрывать и пресекать попытки России приобрести военные средства у КНДР и у любого другого государства», - заключил представитель Белого дома.

Ранее Минфин США объявил о вводе санкций против компаний из России, Казахстана и Словакии за их связи с КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

