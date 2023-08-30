США пригрозили РФ и КНДР новыми санкциями за якобы наращивание сотрудничества
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США намерены ввести новые санкции против России и КНДР, которые якобы наращивают военно-техническое сотрудничество, сообщает ТАСС.
В ходе регулярного онлайн-брифинга для журналистов он отметил, что американская администрация располагает информацией, согласно которой переговоры по поставкам вооружений между Москвой и Пхеньяном «серьёзно продвинулись».
Кирби отметил, что Россия желает получить от Северной Кореи «сырьё для оборонно-промышленного комплекса» и «значительный объём» военных средств.
«Мы будем продолжать выявлять, раскрывать и пресекать попытки России приобрести военные средства у КНДР и у любого другого государства», - заключил представитель Белого дома.
Ранее Минфин США объявил о вводе санкций против компаний из России, Казахстана и Словакии за их связи с КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru