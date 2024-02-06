Южная Корея поставит в Саудовскую Аравию противоракеты на $3,2 млрд

Отмечается, что контракт с Министерством обороны Саудовской Аравии был подписан в ноябре. Агентство указывает, что M-SAM II способна перехватывать ракеты на высоте до 40 километров. LIG Nex1 в январе 2022 года заключила сделку с ОАЭ по поставке этих систем.

Ранее Южная Корея передала Украине 10 единиц оборудования для разминирования и 100 грузопассажирских автомобилей типа пикап, передает «Радиоточка НСН».

