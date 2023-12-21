Южная Корея передала Украине оборудование для разминирования
21 декабря 202318:47
Южная Корея передала Украине 10 единиц оборудования для разминирования, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейское посольство в Киеве.
Уточняется, что также украинской стороне было передано «100 грузопассажирских автомобилей типа пикап».
«Желаю, чтобы предоставленная техника помогла в устранении мин на юго-востоке Украины», - цитирует агентство посла Южной Кореи Ким Хён Тхэ.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что США смогут одобрить новый пакет помощи Украине до конца 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru