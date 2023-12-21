Южная Корея передала Украине оборудование для разминирования

Южная Корея передала Украине 10 единиц оборудования для разминирования, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейское посольство в Киеве.

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Уточняется, что также украинской стороне было передано «100 грузопассажирских автомобилей типа пикап».

«Желаю, чтобы предоставленная техника помогла в устранении мин на юго-востоке Украины», - цитирует агентство посла Южной Кореи Ким Хён Тхэ.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что США смогут одобрить новый пакет помощи Украине до конца 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СпецоперацияВооружениеУкраинаЮжная Корея

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