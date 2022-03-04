Уже не «партнёры»: Кремль оценил возможность встречи Путина и Байдена
Переговоры президентов Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки не фигурируют в планах. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Да и партнёрами сейчас сложно назвать собеседников при всем желании», — прокомментировал Песков возможность встречи в каком-либо формате Владимира Путина и Джозефа Байдена.
При этом Песков подчеркнул, что любой контакт с американским лидером даёт хорошую возможность каждый раз донести до него аргументы Москвы и прояснить суть специальной военной операции на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ также считает, что западные антироссийские санкции не возымеют должного эффекта, если их цель – поменять позицию Москвы и отказаться от задуманного. «Всё остальное не важно», - резюмировал представитель Кремля.
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