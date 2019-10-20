Уверенность и отвага. Названы причины любви Трампа к России

Президент США Дональд Трамп назвал экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон сумасшедшей из-за высказываний об американских политиках, которые, по ее мнению, играют на руку России. «Хиллари сошла с ума!» — написал Трамп в Twitter. Комментируя обвинения в свой адрес по поводу любви к России, Трамп добавил: «Действительно, мне нравятся русские люди. Мне нравятся все люди!»

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН рассказал, что Трамп прекрасно понимает, что провоцирует своих критиков на очередные обвинения в «сговоре с Россией». Однако, по словам эксперта, американский президент уверен в укреплении собственных позиций и не боится делать подобные заявления.

«Нужно разделять разные вещи – симпатии к народу и симпатии к правящему классу. Обычно каждый американский президент говорит, что он не против народа, а против политиков. А так как правящий класс контролирует народ, то американские президенты вынуждены давить и на обычных людей. На самом деле, это его заявление мало отличается от всех других. Другие говорили примерно то же самое. Но в виду того, что за Трампом закрепился ярлык "кремлевского агента", "путинского ставленника", то объективно это заявление опять наделало шороху. Опять будут пытаться на него надавить, припомнить "кремлин гейт" и так далее. Я думаю, Трамп прекрасно осознает, на что он идет, что его будут критиковать. Но он также понимает, что усилил свои позиции. Он заручился поддержкой влиятельных групп в американской элите, что импичмент ему не грозит, а Байден дискредитировал сам себя различными заявлениями. Еще Трамп это делает, так как он не может жить без внимания со стороны СМИ. Он хочет, чтобы о нем говорили, чтобы его обсуждали. То, что о нем будут говорить, объективно факт», - объяснил эксперт.