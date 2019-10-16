Американист: Демократы США будут добиваться смены политического строя в России
Политолог заявил НСН, что запрос на ужесточение политики США в отношении РФ не нов, и не стоит придавать ему большое значение.
Жёстко противостоять России на мировой арене призвал США претендент на пост кандидата в президенты США от Демократической партии, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер. Об этом он заявил в ходе теледебатов, трансляцию вёл телеканал CNN.
«Этот президент [Дональд Трамп] больше контактирует с Владимиром Путиным, чем с нашим союзником [канцлером ФРГ] Ангелой Меркель, — отметил он. — Я положу этому конец и восстановлю целостность американской внешней политики», — пообещал демократ.
Запрос на ужесточение политики в отношении РФ не нов, заметил в эфире НСН американист Дмитрий Евстафьев. Практически вся внешняя политика действующего президента США расценивается демократами, а некоторые её аспекты - и республиканцами, как уступки России.
«Конечно, демократы считают политику Трампа в отношении России провальной. По всем пунктам: они просто начинают увязывать его деятельность с давлением со стороны Путина, с компроматом, который исходит из России. Первый пункт — это, конечно, Украина. Это "праздник", который будет с нами очень долго. Второй пункт — вопросы, связанные с политикой на Ближнем и Среднем Востоке. Уход США оттуда трактуется многими, в том числе и республиканцами, как сдача позиций Путину. Третий — Европа и неспособность Трампа консолидировать НАТО и противостоять якобы существующему давлению Путина. Все пункты внешней политики Трампа за исключением, пожалуй, обострения отношений с Китаем, критикуются демократами именно с позиций, что Трамп подыгрывает России», — описал ситуацию политолог.
Однако придавать особое значение нынешнему продолжению антироссийской риторики эксперт не стал. По его мнению, даже если в США в 2020 году к власти придёт президент-демократ, стратегия Вашингтона останется в прежнем русле, уже не новом для России.
«Дипломатические отношения они прерывать не будут, но будут пытаться вернуться к той стратегии, которую в своё время обозначали Макфол и Бернс, тогдашний замгоссекретаря по политическим вопросам. Это стратегия организации в России цветной революции. Других подходов у них не просматривается уже давно. Им нужно, чтобы как-то себя реабилитировать, изменить политический строй в России. Они на это нацелились», — заключил Евстафьев.
Добавим, опасения в случае переизбрания Трампа высказал и экс-вице-президент страны Джо Байден. По его мнению, у Вашингтона «будут настоящие проблемы», а НАТО перестанет существовать. Политик уверен, что Россия якобы влияет на Североатлантический альянс, чтобы его разрушить, а Трамп в этой ситуации говорит, что «верит Владимиру Путину».
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