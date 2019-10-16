Американист: Демократы США будут добиваться смены политического строя в России

Жёстко противостоять России на мировой арене призвал США претендент на пост кандидата в президенты США от Демократической партии, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер. Об этом он заявил в ходе теледебатов, трансляцию вёл телеканал CNN.

«Этот президент [Дональд Трамп] больше контактирует с Владимиром Путиным, чем с нашим союзником [канцлером ФРГ] Ангелой Меркель, — отметил он. — Я положу этому конец и восстановлю целостность американской внешней политики», — пообещал демократ.

Запрос на ужесточение политики в отношении РФ не нов, заметил в эфире НСН американист Дмитрий Евстафьев. Практически вся внешняя политика действующего президента США расценивается демократами, а некоторые её аспекты - и республиканцами, как уступки России.