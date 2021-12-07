«Утка или слив?» В Кремле не получали от Белого дома «косвенных подтверждений» новых санкций

Информация СМИ о возможном введении США новых антироссийских санкций может быть «уткой», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Во-первых, если я не ошибаюсь, телекомпания CNN опубликовала это. Мы не знаем, утка ли это или это чей-то слив целенаправленный», - сказал Песков.

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Он напомнил, что сейчас в СМИ публикуется много «и правдивого, и лживого».

«Я не видел никаких косвенных подтверждений Белого дома, поэтому ничего не могу сказать», - добавил Песков.

Накануне предстоящих 7 декабря переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, ряд западных СМИ сообщили, что США и Евросоюз подготовили новый пакет санкций на случай российского «нападения» на Украину.

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнился, что Путин и Байден будут обсуждать «мифы и слухи», распространяемые СМИ.

Со своей стороны, ординарный профессор департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц сказал НСН, что Байден в ходе переговоров с Путиным может «обозначить» санкции, как «некую угрозу, висящую над головой России», но вряд ли они будут введены.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции СШАСШАДмитрий Песков
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