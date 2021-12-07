«Утка или слив?» В Кремле не получали от Белого дома «косвенных подтверждений» новых санкций
Информация СМИ о возможном введении США новых антироссийских санкций может быть «уткой», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Во-первых, если я не ошибаюсь, телекомпания CNN опубликовала это. Мы не знаем, утка ли это или это чей-то слив целенаправленный», - сказал Песков.
Он напомнил, что сейчас в СМИ публикуется много «и правдивого, и лживого».
«Я не видел никаких косвенных подтверждений Белого дома, поэтому ничего не могу сказать», - добавил Песков.
Накануне предстоящих 7 декабря переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, ряд западных СМИ сообщили, что США и Евросоюз подготовили новый пакет санкций на случай российского «нападения» на Украину.
Немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнился, что Путин и Байден будут обсуждать «мифы и слухи», распространяемые СМИ.
Со своей стороны, ординарный профессор департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц сказал НСН, что Байден в ходе переговоров с Путиным может «обозначить» санкции, как «некую угрозу, висящую над головой России», но вряд ли они будут введены.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+31 096 / сут.
Умерли
284 тыс.+1 182 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+34 615 / сут.
- «Утка или слив?» В Кремле не получали от Белого дома «косвенных подтверждений» новых санкций
- Кремль фиксирует много вбросов в СМИ перед беседой Путина и Байдена
- Чубайс предсказал масштабные изменения в российской экономике
- Песков ответил на вопрос о доступе «Роснефти» к экспорту газа в Европу
- Минтруд подготовил предложения о допкомпенсации инфляции для пенсионеров
- В Кремле напомнили США о «красных линиях»
- В Кремле призвали не ждать прорывов от переговоров Путина и Байдена
- Песков: Смысл диалога Путина и Байдена есть в любом случае
- Такси с пассажиркой упал в Москву-реку в центре столицы. Видео
- Лавров посетит страны Ближнего Востока и Африки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru