Боль и драма: Экономист объяснил, почему жестких санкций США не будет
Профессор ВШЭ Игорь Липсиц рассказал НСН, что Байден может пригрозить Путину новыми санкциями в случае «нападения» на Украину, но превентивно вводить их не будут.
Новый пакет санкций США в отношении России едва ли будет реализован – меры слишком болезненно отразятся и на странах Запада, сообщил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ординарный профессор департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц.
«Вряд ли что-то будет проведено и реализовано, потому что все эти меры достаточно болезненны и для западной стороны, не только для России. Всякого рода ограничения конвертации, по SWIFT крайне осложняют работу иностранных компаний, которые довольно много экспортируют в Россию. Не забывайте, что Россия довольно крупный не только экспортер, но и импортер. Мы потребляем очень много импортного продовольствия, товаров народного потребления и иностранного оборудования. В этом всем заинтересованы очень крупные компании, которые на этом зарабатывают деньги. В нынешней экономический ситуации никто не будет заинтересован без крайней нужны очень сильно ограничивать себе рынки сбыта. А создание проблем с обменом валют моментально приводит к тому, что у покупателей в России исчезает возможность совершать новую покупку товаров для российского рынка», - пояснил эксперт.
Во вторник, 7 декабря, запланирован разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи. Как ожидается, американский лидер может обозначить российскому коллеге варианты антироссийских санкций, которые, по данным СМИ, Запад рассматривает, чтобы защитить Украину от «российского вторжения». Источники CNN и Bloomberg в числе вероятных мер называют ограничения против российских энергетических компаний, по сделкам с суверенным долгом, конвертации рублей в доллары и евро, а также для инвесторов. «Крайней мерой» будет отключение России от системы международных платежей SWIFT.
По мнению Липсица, ограничения для инвесторов или крупных компаний Россию очень мало затронут: крупных иностранных инвесторов в стране и так уже практически нет, а санкции в отношении компаний уже действуют.
«Иностранные инвесторы в России сейчас очень мало представлены. И даже те, кто были участниками спекулятивных операций на российском рынке, тоже давно уже выводят деньги из страны. В свои операции они этот риск давно уже заложили. Здесь никаких драматических последствий не будет. Россия сейчас не очень много привлекает иностранных инвестиций. На фондовом рынке еще что-то крутится, а серьезных инвестиций давно нет: здесь слишком большие риски и слишком большая опасность попасть под санкции», - отметил экономист.
Собеседник «Радиоточки НСН» добавил также, что никаких ограничений в качестве превентивных мер США вводить не будут.
«Как превентивные эти меры никто вводить не будет. Они могут быть обозначены [Байденом] как некая угроза, висящая над головой России, но сомневаюсь, что их кто-то примет в порядке воспитания или перевоспитания России», - сказал Липсиц.
Финансовый аналитик Владимир Левченко рассказал НСН, что санкции США и ЕС из-за Украины станут некритичными, но весьма чувствительными для России.
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