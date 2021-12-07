Боль и драма: Экономист объяснил, почему жестких санкций США не будет

Во вторник, 7 декабря, запланирован разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи. Как ожидается, американский лидер может обозначить российскому коллеге варианты антироссийских санкций, которые, по данным СМИ, Запад рассматривает, чтобы защитить Украину от «российского вторжения». Источники CNN и Bloomberg в числе вероятных мер называют ограничения против российских энергетических компаний, по сделкам с суверенным долгом, конвертации рублей в доллары и евро, а также для инвесторов. «Крайней мерой» будет отключение России от системы международных платежей SWIFT.

По мнению Липсица, ограничения для инвесторов или крупных компаний Россию очень мало затронут: крупных иностранных инвесторов в стране и так уже практически нет, а санкции в отношении компаний уже действуют.

«Иностранные инвесторы в России сейчас очень мало представлены. И даже те, кто были участниками спекулятивных операций на российском рынке, тоже давно уже выводят деньги из страны. В свои операции они этот риск давно уже заложили. Здесь никаких драматических последствий не будет. Россия сейчас не очень много привлекает иностранных инвестиций. На фондовом рынке еще что-то крутится, а серьезных инвестиций давно нет: здесь слишком большие риски и слишком большая опасность попасть под санкции», - отметил экономист.

Собеседник «Радиоточки НСН» добавил также, что никаких ограничений в качестве превентивных мер США вводить не будут.

«Как превентивные эти меры никто вводить не будет. Они могут быть обозначены [Байденом] как некая угроза, висящая над головой России, но сомневаюсь, что их кто-то примет в порядке воспитания или перевоспитания России», - сказал Липсиц.

Финансовый аналитик Владимир Левченко рассказал НСН, что санкции США и ЕС из-за Украины станут некритичными, но весьма чувствительными для России.

