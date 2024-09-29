СМИ: Израиль предупредил США об атаке на Насраллу в последний момент

Израильские власти предупредили США о намерении ликвидировать лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллу в последний момент, сообщает телеканал ABC News.

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Решение привело главу Минобороны Ллойда Остина в ярость. Глава Пентагона опасался возможных последствий удара по Насралле, в том числе военного ответа, к которому Вашингтон не успел подготовиться.

Ранее стало известно, что израильская армия убила лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллу из-за того, что он готовил обширные запасы вооружений для войны с Израилем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Hezbollah_ru
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