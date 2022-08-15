«Устрашающие преступления»: Историк о тайнах бывших пособников США в Афганистане

«Какой смысл говорить о том, что они уязвимы для вербовки со стороны Китая и России, если они все уже рассказали самими представителям движения «Талибан». Было бы наивно полагать, что талибы их не выпотрошили после всего, что они знают. Там уже вопрос о том, может ли Китай и Россия получить эти же сведения через самих Талибов», - указал Норин.

Также историк отметил, что американцы не покинули территорию Афганистана. По его словам, разведка США все так же находится в стране.

«Не нужно думать, что американцы ушли с концами и у них там ничего нет. Разведка у них там сидит на месте, ничего никуда не делось. США по-прежнему сверхдержава со связями, сетью военных баз и агентуры. США ушли из Афганистана, потому что это был «так себе актив». Афганистан у них получал ресурсы, это было для них проблемой, а не преимуществом на момент ухода. Это не такая история, что они ушли и все рухнуло», - резюмировал он.

Так, 15 августа прошлого года боевики движения «Талибан» захватили Кабул. Тогда власти США эвакуировали из Афганистана около 124 тысяч человек, порядка 6 тысяч из них — американцы. При этом военные США говорили, что им не удалось вывезти всех гражданских лиц, которых планировалось эвакуировать.

