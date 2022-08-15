«Устрашающие преступления»: Историк о тайнах бывших пособников США в Афганистане
Талибы не станут оставлять таких сотрудников спецслужб в живых, заявил в эфире НСН Евгений Норин.
Бывшие сотрудники афганских служб безопасности, которые были осведомлены об операциях США, хранят тайны как устрашающих преступлений, так и обычных технических моментов, заявил военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне Reuters сообщило, что власти США считают бывших сотрудников афганских служб безопасности, оставшихся в Афганистане после прихода к власти движения «Талибан» (признанно террористическим и запрещено в России – ред. НСН), уязвимыми для вербовки со стороны России, Китая и Ирана. Евгений Норин отметил, что США будет угрожать опасность только в том случае, если страны смогут получить сведения от самих талибов.
«Любой человек, работавший в силовых структурах, несет некоторый набор тайн по поводу того, как эта структура работала, функционировала, какие были тактика и финансирование. Это не обязательно какие-то устрашающие преступления. Это зачастую банальные технические моменты, но и преступления тоже. Если говорить именно об афганской администрации, то она была достаточно коррумпированной. Такой человек много чего может рассказать и по этому поводу тоже. Человек, который плотно взаимодействовал с разведкой США, может рассказать достаточно много интересного», - сказал Норин.
По его словам, талибы, вероятнее всего, не оставили в живых бывших сотрудников афганских служб безопасности после получения у них необходимых сведений.
«Какой смысл говорить о том, что они уязвимы для вербовки со стороны Китая и России, если они все уже рассказали самими представителям движения «Талибан». Было бы наивно полагать, что талибы их не выпотрошили после всего, что они знают. Там уже вопрос о том, может ли Китай и Россия получить эти же сведения через самих Талибов», - указал Норин.
Также историк отметил, что американцы не покинули территорию Афганистана. По его словам, разведка США все так же находится в стране.
«Не нужно думать, что американцы ушли с концами и у них там ничего нет. Разведка у них там сидит на месте, ничего никуда не делось. США по-прежнему сверхдержава со связями, сетью военных баз и агентуры. США ушли из Афганистана, потому что это был «так себе актив». Афганистан у них получал ресурсы, это было для них проблемой, а не преимуществом на момент ухода. Это не такая история, что они ушли и все рухнуло», - резюмировал он.
Так, 15 августа прошлого года боевики движения «Талибан» захватили Кабул. Тогда власти США эвакуировали из Афганистана около 124 тысяч человек, порядка 6 тысяч из них — американцы. При этом военные США говорили, что им не удалось вывезти всех гражданских лиц, которых планировалось эвакуировать.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+25 273 / сут.
Умерли
383 тыс.+53 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+15 410 / сут.
- Число погибших при обстреле Донецка выросло до пяти
- The Guardian: Запад может нанести Украине удар в спину уже зимой
- В Бурятии вернули масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19
- На Тайване заявили, что остров намерен расширять сотрудничество с США
- Турция запустила новую авиакомпанию для перевозки российских туристов
- Зеленский уволил начальников управлений СБУ в нескольких областях Украины
- В ЛНР рассказали о блокировании союзными войсками Северска
- Сайт Wildberries сменил название на «Ягодки»
- В Минобороны заявили о ликвидации ста польских и немецких бойцов в Харьковской области
- Препарат «МИР 19» от коронавируса готов к выходу на рынок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru