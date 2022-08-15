Российский посол в Кабуле обозначил принципы взаимодействия с талибами

Талибы (представители запрещенного в РФ террористического движения «Талибан») в Афганистане — это реальность, от которой не уйти, и Россия намерена работать с их правительством там, где это отвечает национальным интересам Москвы. Об этом заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

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«Талибы, как бы к ним ни относиться, это реальность, от которой не уйти. Поэтому мы должны работать с ними там, где это отвечает нашим интересам и где это требуется для решения стоящих перед Россией задач», — отметил дипломат в беседе с РИА Новости.

В понедельник в Москве начнутся переговоры представителей России и Афганистана, пишет РИА ФАН. Делегация афганского Минпромторга обсудит сотрудничество с партнерами из РФ, отмечает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российское ПосольствоРоссияТалибанАфганистан
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