Представители США проведут переговоры с талибами в ближайшие дни

Представили США проведут переговоры с движением «Талибан» (запрещено в РФ) по вопросам гуманитарного реагирования на землетрясение в Афганистане. Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает ТАСС.

Сильное землетрясение произошло на юго-востоке Афганистана в ночь на среду. По данным Геологической службы США (USGS), его магнитуда составила 6,1.

Эпицентр землетрясения находился в 44 км от города Хост. От подземных толчков пострадали провинции Пактика и Хост.

По последним данным, более тысячи человек погибли от мощного землетрясения, еще 1,5 тысячи пострадали.