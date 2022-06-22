Представители США проведут переговоры с талибами в ближайшие дни
Представили США проведут переговоры с движением «Талибан» (запрещено в РФ) по вопросам гуманитарного реагирования на землетрясение в Афганистане. Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает ТАСС.
Сильное землетрясение произошло на юго-востоке Афганистана в ночь на среду. По данным Геологической службы США (USGS), его магнитуда составила 6,1.
Эпицентр землетрясения находился в 44 км от города Хост. От подземных толчков пострадали провинции Пактика и Хост.
По последним данным, более тысячи человек погибли от мощного землетрясения, еще 1,5 тысячи пострадали.
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