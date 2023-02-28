Устав и договоры Совета Европы больше не будут действовать в отношении России
Президент Владимир Путин подписал указ о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.
Всего денонсируется 21 документ, среди них - европейские конвенции о пресечении терроризма, о защите прав человека, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия.
Ранее Путин подписал указ о приостановке участия России в Договоре о стратегическом наступательном вооружении. Документ вступил в силу.
ДСНВ подписали президенты РФ и США Дмитрий Медведев и Барак Обама 8 апреля 2010 года. Документ, рассчитанный на 10 лет, вступил в силу 5 февраля 2011 года с возможностью пролонгации на 5 лет по согласованию Москвы и Вашингтона.
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